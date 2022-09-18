Защитник «Динамо» Даса: «Не совсем поняли судью в матче с «Зенитом». Второй карточки Фернандеса не было. Но проиграли не по этой причине»

Защитник «Динамо» выразил недовольство судейством в матче с «Зенитом» (0:2).

«Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши.

Второй карточки Фернандеса не было. Но что есть, то есть – игра уже окончена. К сожалению, Карасев дал Фернандесу красную, и он будет вынужден пропустить матч с «Ахматом», – сказал Даса.

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