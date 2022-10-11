«Азмун заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери». Экс-девушка форварда об алиментах

Бывшая девушка заявила, что иранец не помогает их общей дочери.

Летом суд в Санкт-Петербурге обязал бывшего форварда , играющего за , перечислять 25% доходов на содержание дочери от девушки из Казани.

«Из всех обещаний, что он дал при личной встрече, он не выполнил ничего. Все выплаты от него прекратились, когда суд установил его отцовство и поставил выплачивать алименты.

Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Сердар говорил, что будет помогать, а на деле пытается избежать выплат, даже незначительных для его кармана.

Позаботиться о том, чтобы дочь была сыта и в комфорте – первоочередная задача родителей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», – сказала Алия в программе «Есть тема!» на .

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