«Пока собака Азмуна летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Жительница Казани про иск об отцовстве и алименты

Девушка Алия поделилась мнением о форварде , от которого она требует признать их совместную дочь.

В октябре 2021 года жительница Казани заявила, что Азмун – отец ее ребенка. Она подала иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Сообщалось, что молодые люди встречались с 2018 по 2020 год и в Казани, и в Санкт-Петербурге. Агент Азмуна сказал: «Это все сплетни».

«Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать».

Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей.

Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.

Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей.

Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», – сказала Алия.

В декабре 2021 год в инстаграме иранца появилась его фотография с собакой на борту самолета.