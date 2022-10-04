Азмун и Тареми в знак поддержки протестов в Иране выйдут в черных напульсниках на матч «Порту» – «Байер»

Сердар Азмун и Мехди Тареми поддержат протесты в Иране.
В Иране продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.
«Порту» и «Байер» встретятся в 3-м туре Лиги чемпионов. По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, иранские игроки этих команд – Тареми и Азмун – выйдут на игру в черных напульсниках, чтобы выразить поддержку протестующим.
Матч «Порту» – «Байер» состоится сегодня, 4 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.