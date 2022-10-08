Гвардиола о 4:0 с «Саутгемптоном»: «Холанд забил блестящий гол. Эрлинг – невероятное оружие для «Ман Сити», я очень доволен»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Пеп Гвардиола Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Саутгемптоном» (4:0).

«Хороший результат, мы играем довольно хорошо. Мы изо всех сил пытались сломить их высокий прессинг. В прошлом сезоне мы много страдали в матчах с ними, но сегодня мы играли намного лучше.

Некоторые игроки были не в лучшей форме, но мы создали много моментов. Мы были сплочены. Это была хорошая игра.

В течение долгого времени Фил Фоден играет действительно хорошо. Его вклад велик.

У Эрлинга Холанда снова были моменты. Он забил блестящий гол. Для нас он невероятное оружие, он представляет собой большую угрозу. Я очень доволен.

Важно быть близко к вершине турнирной таблице к началу чемпионата мира», – сказал Гвардиола. 

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