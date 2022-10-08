Пеп Гвардиола: «Расстроен, что Холанд не забил три, теперь петиция о его изгнании из АПЛ не пройдет»

пошутил по поводу того, что забил всего один гол в матче АПЛ.

Норвежец отметился голом в ворота «Саутгемтона» (4:0). У него 15 мячей в 9 матчах лиги.

«Я так расстроен из-за него. Он не забил три гола, поэтому петиция о его изгнании из Премьер-лиги не пройдет», – сказал тренер .

Напомним, ранее в интернете на фоне высокой результативности Холанда появилась петиция с просьбой выгнать его из АПЛ, потому что он робот.

Англичане подписывают петиции, чтобы выгнать Холанда из АПЛ. Причина проста – он робот!