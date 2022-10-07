Пеп Гвардиола: «Холанд может стать лучше. Мы все можем совершенствоваться, пока не умрем»

считает, что может стать еще лучше.

«Когда мяч у Холанда, он знает, какие пасы мне нравятся. Он может улучшить каждую часть своей игры. Все знают, что Эрлинг может стать лучше. Мы все можем совершенствоваться, пока не умрем.

Будет хорошо, если Холанд побьет рекорд, но любой рекорд можно перебить. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. После Суперкубка Англии у людей было много сомнений, но давайте смотреть только на завтрашний день, и он должен сосредоточиться на этом.

Потом, в конце сезона, он сможет посмотреть на голы», – сказал тренер .