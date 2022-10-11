Вадим Евсеев: «Мне всегда нравился Гвардиола. В «Баварии» он полностью поменял философию команды»

высказался о работе .

– Есть в европейском футболе команды, которые вас интересуют в большей степени? Или вы просто следите за центральными матчами топ-5 лиг?

– Когда я стал тренером, мне всегда нравился Гвардиола. Я уже не в одном интервью говорил, что мне нравилось, когда он тренировал в «Баварии», потому что философию игры и «Баварии» он полностью поменял.

А так, есть много команд, где философия тренера видна, и клуб это принимает. Показательный пример – «Аталанта».

Но в данный момент у меня голова одним забита – это . Премьер-лигу тоже смотрю. На базе чем занимаешься – готовишь свой план на неделю, на игру, на тренировку, смотришь игры, анализируешь.

Каждая команда по-своему строит из того, что она может. У одной команды есть много денег, у другой – нету денег. Но они играют в Премьер-лиге. Я был в такой ситуации в «Уфе» и знаю, что это такое. Это и Нижний Новгород, и Воронеж, – сказал главный тренер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».