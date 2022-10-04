Пеп Гвардиола: «Самое трудное в футболе – делать простые вещи. Нужно пасовать игрокам в голубом»

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Пеп Гваридола признал, что «Манчестер Сити» не всегда хорош в простых компонентах игры.

«Не только в воскресенье (в матче против «Манчестер Юнайтед – прим. Sports.ru), самое трудное в футболе – это делать простые вещи. Кое-что простое мы делаем не очень хорошо. Мы несколько раз действовали неудачно при простых пасах.

Нам нужно отдавать пасы игрокам в голубых футболках. Я не говорю о дриблинге против трех соперников в последней трети поля.

Это легко решить, потому что они [игроки «Сити»] достаточно хороши, чтобы легко делать простые вещи», – сказал главный тренер «горожан». 

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