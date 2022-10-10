Руслан Нигматуллин: «Зарема оставила багаж в виде скандалов и интриг. С легендарным багажом Аленичева нельзя сравнивать»

прокомментировал слова Заремы Салиховой о результатах .

Супруга бывшего владельца красно-белых , говоря о победной серии команды, сказала, что после их ухода в клубе был оставлен «отличный багаж».

«Нельзя сравнивать мощнейший, легендарный, работающий до сих пор багаж , который помог Массимо Каррере победить, без доли иронии, с текущим. Зарема оставила багаж в виде большого количества скандалов, ненужного команде внимания в виде интриг.

Футбольный клуб – не тот механизм, не нужно его путать с шоу-бизнесом. Черный пиар здесь ни к чему, он отвлекает футболистов, тренеров, которые не могут сосредоточиться на команде. Чем тише работает менеджмент без лишних потрясений и скандалов, тем лучше результат.

Все-таки главный багаж оставлен не Заремой Салиховой, а ее супругом, который на протяжении всех этих лет с переменным успехом создавал команду. Стадион, команда – вся эта база создана им. При его финансировании покупались игроки и платилась зарплата.

Просто госпожа любит себя отождествлять со своим мужем, наверное, в какой-то степени заслуженно. Но все-таки это команда именно Федуна, а не семейная.

В любом случае спасибо семейству за то, что поддержали в трудный момент «Спартак», положительного действительно гораздо больше. Я с благодарностью отношусь к Федуну и тому, что он делал для клуба. Я уверен, он это делал от души», – сказал бывший вратарь красно-белых.