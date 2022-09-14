Экс-директор «Спартака» Заварзин о Зареме: «В переходе вон столько дипломов продают! Можно и академиком стать. Ей надо на детей время и деньги тратить»

Бывший генеральный директор рассказал о своем отношении к .

– Вы знакомы с Заремой лично?

– Нет.

– Просто интересно, у нее тоже такое мнение, что она разбирается в футболе?

– Раз Федун прислушивается, значит, видит в ней хорошего эксперта по футболу. У нас пока женское мнение в футболе не очень прижилось, одна Смородская только засветилась.

– Как вам Зарема в медиа?

– Да никак. С удивлением воспринял. Многие, кто хоть как‑то вокруг футбола вращается, не очень серьезно восприняли. Может быть, она трижды гениальна, но пусть все‑таки занимается своим делом – воспитывает детей.

Давайте приведу другой пример. Вот есть дама ( – прим.), которая была у Абрамовича. Будем говорить, серый кардинал. Ее никто не видел и не слышал, но все, что там творилось, связанное с покупкой и продажей футболистов, везде был положительный результат.

Она нормально делала свою работу. Наверное, она там и сейчас осталась в качестве консультанта или еще кого‑то, несмотря на то что пришел новый владелец. И это правильно.

Если бы Зарема вышла в информационное пространство, когда «Спартак» становился пятикратным чемпионом, тогда ее только на руках бы носили. Она была бы выше Романцева и остальных. А тут кроме конфликтов с бывшими коллегами и критики нашего футбола не было ничего. Все могут критиковать, ты лучше скажи, как делать и как добиться результата.

– Зарема получила диплом МВА факультета футбола в университете Барселоны.

– Да факультет можно какой угодно закончить. В переходе вон столько дипломов продают! Можно и академиком стать, а толку‑то от этого? Все расставляет на свои места только время и результат – а у нее результата нет. По крайней мере, на тот момент, когда она стала себя публично позиционировать. Повторюсь, ей надо на детей время и деньги тратить, – сказал Юрий Заварзин.

22 августа компания «Лукойл» купила «Спартак» и «Открытие Банк Арену» у . Он покинул должность президента клуба.