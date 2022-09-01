Доменико Тедеско: «Немного шокирован уходом Федуна из «Спартака». Он и Зарема верили в меня»

высказался об уходе из «Спартака».

Федун продал «Лукойлу» «Спартак» и покинул должность президента клуба.

«Я был очень удивлен уходу Федуна из , даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича.

Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде. За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались.

Каждый новый день Леонид Арнольдович и верили в меня, доверяли мне», – сказал бывший главный тренер красно-белых, который сейчас возглавляет «Лейпциг».

Эпоха Федуна в «Спартаке» за 19 фото. Титулы Карреры, долгожданный стадион, Зарема и пачка серебряных медалей