Анчелотти про 2:1 с «Шахтером»: «Очень доволен, много моментов создали. В 1-м тайме расслабились, но я сказал прийти в себя»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в Лиге чемпионов.
«Я очень доволен. Главное – создавать моменты, и мы их создали много. В первом тайме игроки слишком расслабились. Я сказал им, что нужно прийти в себя, потому что игра еще не закончена.
Я доволен, потому что мы играли хорошо. Винисиус, Бензема и Родриго отлично взаимодействовали между собой. Мы хотим как можно скорее выйти в плей-офф, потому что групповой этап отнимает у нас силы», – сказал тренер «Реала».
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