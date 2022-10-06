Анчелотти про 2:1 с «Шахтером»: «Очень доволен, много моментов создали. В 1-м тайме расслабились, но я сказал прийти в себя»

прокомментировал победу над (2:1) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен. Главное – создавать моменты, и мы их создали много. В первом тайме игроки слишком расслабились. Я сказал им, что нужно прийти в себя, потому что игра еще не закончена.

Я доволен, потому что мы играли хорошо. Винисиус, Бензема и Родриго отлично взаимодействовали между собой. Мы хотим как можно скорее выйти в плей-офф, потому что групповой этап отнимает у нас силы», – сказал тренер .