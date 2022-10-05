11 украинцев впервые выйдут в старте «Шахтера» на матч ЛЧ – против «Реала». Лунин сыграет за «Мадрид»

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В стартовом составе «Шахтера» на матч с «Реалом» выйдут 11 украинцев. 

Донецкая команда впервые в истории выпустит на матч Лиги чемпионов состав, полностью состоящий из игроков из Украины. Многие легионеры горняков воспользовались правом приостановить контракты и перейти в другие клубы.

Стартовый состав «Шахтера»: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Марьян Швед, Александр Зубков.

Отметим, что в воротах «Реала» в этом матче сыграет украинец Андрей Лунин.

Матч «Реал» – «Шахтер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени.

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