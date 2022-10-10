«Барса» подтвердила согласование трансфера Гризманна в «Атлетико»: «Добились важного – значительно разгрузили платежку»

Директор «Барселоны» подтвердил согласование перехода в «Атлетико».

Сообщалось, что форвард окончательно станет игроком мадридского клуба за 20+4 млн евро.

«Сделку закрыли на этой [прошлой] неделе. На мой взгляд, мы добились важного – значительно разгрузили платежку», – сказал .

Срок аренды француза в «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года, его контракт с каталонцами действует до июня 2024-го.

«Атлетико» все же выкупит Гризманна у «Барсы» – но за 20 млн, а не за 40. Больше никаких появлений после 60-й минуты