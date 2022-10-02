хочет договориться с по до .

Сейчас каталонский клуб выстраивает планы на следующий сезон. Руководство «Барсы» думает о том, чтобы адаптировать состав к нынешним реалиям. В этой связи очень важную роль играет будущее Гризманна, который будет играть за «Атлетико» на правах аренды до 30 июня 2023 года.

Гризманн не входит в планы «Барселоны» на следующий сезон, пишет Mundo Deportivo.

На данный момент велика вероятность того, что Антуан вернется в «Барселону» после истечения срока аренды в «Атлетико». Это не станет проблемой со спортивной точки зрения, но принесет «Барсе» финансовые сложности, так как у Гризманна очень высокая зарплата, а клубу необходимо снижать зарплатную ведомость.

Чтобы не решать эту проблему летом, «Барселона» хочет договориться с «Атлетико» об условиях выкупа Гризманна уже сейчас. В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 40 млн евро в случае, если форвард проведет на поле определенное количество времени. Мадридский клуб не хочет столько платить, а потому Гризманн в 8 из 9 матчей сезона появился на поле после 60-й минуты.

«Барса» хочет решить этот вопрос мирным путем, хоть и считает, что уже сейчас имеет право на получение 40 млн евро. Однако в клубе признают, что некоторые пункты контракта можно интерпретировать в пользу «Атлетико».

Вероятно, «Барса» согласится продать Гризманна за 20 млн евро – столько и готов заплатить «Атлетико». Его уход позволит сине-гранатовым сэкономить 21 млн евро зарплаты француза. Решить вопрос о продаже футболиста «Барса» хочет до начала ЧМ-2022.

Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.