окончательно перейдет в из «Барселоны».

Клубы согласовали трансфер за 20 миллионов евро, еще 4 миллиона предусмотрено в качестве бонусов, сообщает Diario Sport.

Стороны, таким образом, отказались от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 миллионов евро.

«Атлетико» больше не придется регулярно выпускать 31-летнего игрока после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа.

Как уточняет As, на следующей неделе сделку должны официально закрыть.

В марте Антуану исполнится 32 года. Его подробная статистика – здесь.