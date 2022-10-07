«Барса» и «Атлетико» согласовали трансфер Гризманна за 20+4 млн евро. Сделку оформят на следующей неделе
Антуан Гризманн окончательно перейдет в «Атлетико» из «Барселоны».
Клубы согласовали трансфер за 20 миллионов евро, еще 4 миллиона предусмотрено в качестве бонусов, сообщает Diario Sport.
Стороны, таким образом, отказались от пункта о выкупе форварда после аренды за 40 миллионов евро.
«Атлетико» больше не придется регулярно выпускать 31-летнего игрока после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа.
Как уточняет As, на следующей неделе сделку должны официально закрыть.
В марте Антуану исполнится 32 года. Его подробная статистика – здесь.
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