«Ювентус» следит за Гризманном, Пулишичем и Гримальдо. Подписать защитника «Бенфики» проще всего

проявляет интерес к форварду , принадлежащему «Барселоне».

Как передает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы следят за французом, арендованным . С возможным трансфером связаны две проблемы: высокие финансовые запросы нападающего и его возможный выкуп мадридцами.

Также «бьянконери» интересуются полузащитником и защитником «Бенфики» (сделка по нему будет потенциально самой простой из-за истекающего контракта). Сообщалось и об их интересе к хавбеку Марко Асенсио ( ).