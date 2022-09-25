«Ювентус» следит за Гризманном, Пулишичем и Гримальдо. Подписать защитника «Бенфики» проще всего

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«Ювентус» проявляет интерес к форварду Антуану Гризманну, принадлежащему «Барселоне».

Как передает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы следят за французом, арендованным «Атлетико». С возможным трансфером связаны две проблемы: высокие финансовые запросы нападающего и его возможный выкуп мадридцами.

Также «бьянконери» интересуются полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем и защитником «Бенфики» Алексом Гримальдо (сделка по нему будет потенциально самой простой из-за истекающего контракта). Сообщалось и об их интересе к хавбеку Марко Асенсио («Реал»).

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