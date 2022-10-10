Савичев о 3 матчах «Торпедо» без поражений в РПЛ: «Говорим ребятам: нужно играть без страха. Есть сдвиг»

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Пари НН» (0:0) в Мир .

— Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни – молодцы.

— Никто не понял причину удаления Нетфуллина. И почему первый тайм команда проводит на уровне ФНЛ, а во второй тайме включает скорости РПЛ?

— Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон.

По поводу Нетфуллина – была борьба за мяч, Равиль проиграл позицию, наступил на ногу соперника. Судья показал вторую желтую — очевидное нарушение. Судья, конечно, мог не давать первую желтую Равилю еще в первом тайме — вот в ней мы сомневаемся. Можно было предупредить на словах.

— По игре наблюдалось тотальное преимущество соперника. В перспективе понимаете ли вы, как с такой игрой сможет забивать?

— Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.

— Третий матч подряд команда не проигрывает [в РПЛ]. Что изменилось?

— Это зависит от уверенности. Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.

— Стала ли сюрпризом агрессивная игра соперника?

— Не сказал бы. — организованная команда. Мы были готовы к этому. Хотели играть в быстрый футбол, эпизодами включались. Нужно нам вылезать из подвала таблицы. Нам нужны победы, – сказал .