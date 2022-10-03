Савичев о голе Смольникова «Факелу»: «Его празднование не было провокацией. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков»

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Главный тренер «Торпедо» оценил празднование гола Игорем Смольниковым.

Защитник москвичей сравнял счет в выездном матче с «Факелом» (2:2) в Мир РПЛ и приложил руки к ушам.

– Неприятное впечатление оставило празднование гола Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.

– Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что… А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков, – сказал Николай Савичев.

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