Савичев о голе Смольникова «Факелу»: «Его празднование не было провокацией. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков»

Главный тренер оценил празднование гола .

Защитник москвичей сравнял счет в выездном матче с (2:2) в Мир и приложил руки к ушам.

– Неприятное впечатление оставило празднование гола Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.

– Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что… А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков, – сказал .