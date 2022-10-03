Савичев о голе Смольникова «Факелу»: «Его празднование не было провокацией. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков»

Главный тренер «Торпедо» оценил празднование гола Игорем Смольниковым.
Защитник москвичей сравнял счет в выездном матче с «Факелом» (2:2) в Мир РПЛ и приложил руки к ушам.
– Неприятное впечатление оставило празднование гола Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.
– Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что… А тут у Игоря эмоции, сравнял счет. Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.
Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков, – сказал Николай Савичев.