Савичев о 2:2 в Воронеже: «Судейство чуть пугает. «Торпедо» дают карточки, а «Факелу» – нет»

Теги премьер-лига Россия судьи Торпедо Николай Савичев Факел Кирилл Левников Футбол

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Факелом» (2:2) в Мир РПЛ.

– Хорошая, боевая игра как с нашей стороны, так и со стороны «Факела». Очень мужская игра, где никто не хотел уступать. В первом тайме соперник играл чуть поагрессивнее, чем мы, а во втором — уже мы попытались опустить мяч вниз и играть более качественно. Как итог — сравняли счет.

Игра равная за исключением нескольких нюансов — судейство чуть пугает. Правила вроде одни, а их трактовки… Нам дают карточки, а «Факелу» – нет. И немного напряженными выдались 15 минут в концовке, когда мы остались в меньшинстве.

– Почему получились такие два разных тайма в исполнении «Торпедо»?

– Нельзя сказать, что разные, просто в первом тайме соперник оказывал давление. Мы играли длинными передачами, подборами, но промахивались, а во втором –  перестроились.

– Как оцените степень готовности ваших новых легионеров?

– Они совсем недавно появились в команде, но с каждой тренировкой и играми прибавляют. Они молодцы, составляют конкуренцию. У нас хорошая обойма, теперь будем улучшать качество игры. 

– Лебеденко провел на поле почти весь матч, в чем секрет его профессионализма?

– Вопрос прежде всего к нему. Ну, а со стороны — как он тренируется, как готовится к играм, и не только он, еще и Рязанцев – так они отдаются полностью на поле, – сказал Николай Савичев.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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