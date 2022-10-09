Роналду 6-й раз подряд не выйдет в старте в матче АПЛ. Каземиро впервые сыграет за «МЮ» с первых минут в лиге

снова не попал в стартовый состав .

37-летний португалец остался в запасе на матч 10-го тура с .

Таким образом, Роналду в 6-й раз подряд не выйдет в старте на матч Премьер-лиги, только раз за 6 матчей он был в старте, при этом дважды подряд он так и не вышел на поле.

Единственная игра в старте в АПЛ в этом сезоне – с «Брентфордом» (0:4) 13 августа. При этом в Лиге Европы Криштиану трижды выходил в стартовом составе в трех матчах.

Полузащитник Каземиро, перешедший летом из «Реала», впервые выйдет в стартовом составе в АПЛ – эта игра станет для бразильца пятой в лиге. У него два выхода в старте в 3 матчах Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.