Кокорин 2-й раз подряд сыграет в стартовом составе «Ариса»

второй раз подряд выйдет в стартовом составе .

31-летний россиянин с первых минут сыграет против АЕКа из Ларнаки в 6-м туре чемпионата Кипра.

После перехода из «Фиорентины» Кокорин сыграл за «Арис» 3 раза и отметился одним голом.

В минувшей игре с «Акритасом» (3:0) он впервые вышел с первых минут и был заменен в перерыве. Подробно со статистикой экс-игрока «Динамо», «Зенита» и «Спартака» можно ознакомиться здесь.