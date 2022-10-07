«Кокорин – футболист европейского уровня. Он делает результат». Тренер «Ариса» о форварде

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Помощник главного тренера «Ариса» оценил перспективы Александра Кокорина.

«Он еще ни разу не сыграл 90 минут. Но результат делает – результативное действие в каждом матче. Играет полезно.

Кокорин – футболист европейского уровня, его естественно видят как игрока основы.

Здесь Саша однозначно не затеряется. Станет ли одним из лучших – зависит исключительно от него», – заявил Виталий Астафьев.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 4 матчах за «Арис», забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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