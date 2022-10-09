Нуньес забил за «Ливерпуль» впервые за два месяца

забил впервые за два месяца за .

23-летний форвард забил с паса в матче против (1:2, перерыв) в 10-м туре .

Нуньес забил третий гол в 9 матчах за «красных» и первый с 6 августа – тогда он забил «Фулхэму» в Премьер-лиге, а перед этим – «Манчестер Сити» в игре за Суперкубок Англии (3:1).

За сборную Уругвая Дарвин забил 27 сентября в товарищеской игре с Канадой. Его статистика – здесь.

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