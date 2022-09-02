Клопп о Нуньесе: «Когда на тренировках давал ему пять, я не забывал и про подзатыльник. Чтобы помнил! Дарвин усвоил урок»

прокомментировал возвращение в состав «Ливерпуля» после дисквалификации.

Футболист пропустил три игры из-за дисквалификации, полученной после удаления в матче с «Кристал Пэлас».

«Когда стало ясно, что речь идет о трех матчах дисквалификации, мы подумали: «О, первая игра, в которой он сможет снова сыграть, – это дерби!»

Дарвин усвоил урок. Он в очень хорошей форме. То время, когда он был вне игры, мы использовали вместе с ним, мы пытались ему помочь как в физическом, так и в тактическом плане.

Сейчас он выглядит очень уверенным в себе, даже больше, чем раньше. Последнюю неделю он провел великолепно.

Сам Дарвин тоже рад вернуться. Всякий раз, когда я на тренировках давал ему пять, я не забывал и про подзатыльник! Чтобы помнил! Теперь с этим придется завязать.

Он с нетерпением ждет выхода на поле, я уверен. Его английский не стал существенно лучше за эти 10-15 дней, так что я не знаю точно, но, похоже, что он все-таки рад», – сказал главный тренер .