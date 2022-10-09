Рибери назвал «большим шрамом» итоги «Золотого мяча»-2013. Он занял 3-е место после Роналду и Месси

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Франк Рибери вспомнил розыгрыш «Золотого мяча»-2013.

Француз, выступавший за «Баварию», тогда занял 3-е место в голосовании. Победителем стал игравший в тот момент за «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. Выступавший в то время за «Барселону» Лионель Месси занял 2-е место.

Изначально дедлайном значилось 15 ноября, но затем ФИФА продлила голосование до 29-го.

«Большой шрам… Но со временем мы забыли», – сказал Рибери.

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