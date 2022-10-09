Рибери назвал «большим шрамом» итоги «Золотого мяча»-2013. Он занял 3-е место после Роналду и Месси

вспомнил розыгрыш «Золотого мяча»-2013.

Француз, выступавший за «Баварию», тогда занял 3-е место в голосовании. Победителем стал игравший в тот момент за «Реал Мадрид» . Выступавший в то время за «Барселону» занял 2-е место.

Изначально дедлайном значилось 15 ноября, но затем ФИФА продлила голосование до 29-го.

«Большой шрам… Но со временем мы забыли», – сказал Рибери.