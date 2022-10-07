39-летний Рибери близок к завершению карьеры. Он получит должность в «Салернитане» и будет учиться на тренера и менеджера

может завершить карьеру в ближайшее время.

39-летний футболист близок к расторжению контракта с «Салернитаной», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После этого француз может закончить карьеру из-за проблем с коленями. Он останется в «Салернитане» на другой должности.

Ожидается, что после этого Рибери пройдет тренерские курсы, а также курсы по менеджменту. После этого бывший игрок «Баварии» решит, какая роль ему больше подходит.

Рибери провел лишь один матч в нынешнем сезоне Серии А. Его статистика – здесь.