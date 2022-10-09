Гальтье считает, что Рамос не оскорблял судью: «Это ругательство можно услышать в Испании. Арбитр воспринял его на свой счет»

Главный тренер высказался об удалении в матче с «Реймсом» (0:0).

На 41-й минуте защитник пытался опротестовать решение главного арбитра Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого Рамос не перестал спорить с судьей и был наказан красной карточкой.

«Я очень хорошо знаю Рамоса и не уверен, что оскорбление было адресовано судье.

Это ругательство, которое можно часто услышать в Испании, на тренировках и во время матчей. Арбитр просто воспринял это на свой счет и удалил его», – сказал .