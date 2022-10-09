Гальтье считает, что Рамос не оскорблял судью: «Это ругательство можно услышать в Испании. Арбитр воспринял его на свой счет»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция судьи Кристоф Гальтье Пьер Геллуст брань Футбол

Главный тренер «ПСЖ» высказался об удалении Серхио Рамоса в матче с «Реймсом» (0:0).

На 41-й минуте защитник пытался опротестовать решение главного арбитра Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого Рамос не перестал спорить с судьей и был наказан красной карточкой.

«Я очень хорошо знаю Рамоса и не уверен, что оскорбление было адресовано судье.

Это ругательство, которое можно часто услышать в Испании, на тренировках и во время матчей. Арбитр просто воспринял это на свой счет и удалил его», – сказал Кристоф Гальтье.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные