Защитник получил красную карточку в игре с .

На 41-й минуте испанец пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что сразу же получил вторую желтую и был удален.

Минуту спустя желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ» (0:0, перерыв).