Рамос получил две желтые за споры с судьей в течение минуты. Защитника «ПСЖ» удалили в 1-м тайме матча с «Реймсом»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция судьи Реймс Марко Верратти Пьер Геллуст Футбол

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос получил красную карточку в игре с «Реймсом».

На 41-й минуте испанец пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что сразу же получил вторую желтую и был удален.

Минуту спустя желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ» (0:0, перерыв). 

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