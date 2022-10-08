Рамос получил две желтые за споры с судьей в течение минуты. Защитника «ПСЖ» удалили в 1-м тайме матча с «Реймсом»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос получил красную карточку в игре с «Реймсом».
На 41-й минуте испанец пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Геллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что сразу же получил вторую желтую и был удален.
Минуту спустя желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «ПСЖ» (0:0, перерыв).
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