Чемпионат Франции. «Лион» примет «Тулузу», «ПСЖ» завтра сыграет с «Реймсом»

10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем – .

В субботу примет «Аяччо», сыграет с «Реймсом» на выезде.

В воскресенье Александра Головина проведет гостевой матч с , а завершится тур матчем – «Ланс».

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1