Чемпионат Франции. «Лион» примет «Тулузу», «ПСЖ» завтра сыграет с «Реймсом»

Теги Лион Лилль Ланс Марсель Осер Ренн Ницца ПСЖ Монако Нант Тулуза Труа лига 1 Франция результаты Реймс Страсбур Монпелье Лорьян Клермон Анжер Аяччо Брест Футбол

10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Лион»«Тулуза»

В субботу «Марсель» примет «Аяччо», «ПСЖ» сыграет с «Реймсом» на выезде.

В воскресенье «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Монпелье», а завершится тур матчем «Лилль» – «Ланс».

Чемпионат Франции

10-й тур

Лион – Тулуза
Дата проведения
7 октября, 22.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Аяччо
Дата проведения
8 октября, 18.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – ПСЖ
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Монако
Дата проведения
9 октября, 14.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Труа
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Осер
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Лорьян
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Страсбур
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Нант
Дата проведения
9 октября, 18.05, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Ланс
Дата проведения
9 октября, 21.45, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные