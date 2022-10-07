Чемпионат Франции. «Лион» примет «Тулузу», «ПСЖ» завтра сыграет с «Реймсом»
10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Лион» – «Тулуза».
В субботу «Марсель» примет «Аяччо», «ПСЖ» сыграет с «Реймсом» на выезде.
В воскресенье «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Монпелье», а завершится тур матчем «Лилль» – «Ланс».
10-й тур
- Дата проведения
- 7 октября, 22.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 8 октября, 22.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.05, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.45, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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