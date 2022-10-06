Верратти недоволен желтой карточкой Энцо Фернандеса: «Я ничего не понимаю в футболе. Если наступают ногой выше голеностопа – это красная»

остался недоволен действиями футболиста «Бенфики».

«ПСЖ» сыграл вничью с португальским клубом (1:1) в третьем туре группового этапа .

В конце первого тайма Энцо Фернандес шипами наступил на ногу Верратти, за что главный арбитр показал хавбеку «Бенфики» желтую карточку.

«Я поговорил с арбитром. И могу сказать, что я вообще ничего не понимаю в футболе.

Перед сезоном с нами встречаются и объясняют [правила] и что если тебе наступают ногой выше голеностопа – это красная карточка. У меня опух голеностоп», – сказал полузащитник .