Верратти недоволен желтой карточкой Энцо Фернандеса: «Я ничего не понимаю в футболе. Если наступают ногой выше голеностопа – это красная»
Марко Верратти остался недоволен действиями футболиста «Бенфики».
«ПСЖ» сыграл вничью с португальским клубом (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
В конце первого тайма Энцо Фернандес шипами наступил на ногу Верратти, за что главный арбитр Хесус Хиль Мансано показал хавбеку «Бенфики» желтую карточку.
«Я поговорил с арбитром. И могу сказать, что я вообще ничего не понимаю в футболе.
Перед сезоном с нами встречаются и объясняют [правила] и что если тебе наступают ногой выше голеностопа – это красная карточка. У меня опух голеностоп», – сказал полузащитник «ПСЖ».
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