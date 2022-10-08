Виллиан Роша о Мир РПЛ: «Чемпионат очень сильный, боевой. Необходимо постоянно держать концентрацию, быть крайне прилежным»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень чемпионата России. 

– Ты чувствуешь, что в России тебе легко?

– Я считаю, что чемпионат очень сильный, боевой. Необходимо постоянно держать концентрацию, быть крайне прилежным. Когда будут общекомандные действия, тогда будет и успех.

– Какие ожидания от следующего матча?

– Нам предстоит напряженная серьезная рабочая неделя. Будем работать с полной самоотдачей, максимально на пределе. Мы понимаем, что нам предстоит супердерби, игра еще тяжелее, чем эта. Без сомнений, нужно быть мобилизированным, сконцентрированным на этом матче, чтобы подойти во всеоружии к дерби, – сказал Роша после матча с «Динамо» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1).

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