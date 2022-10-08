Сергеев пропустит матч «Зенита» с «Факелом» из‑за легкого недомогания
Иван Сергеев не сыграет за «Зенит» против «Факела».
По информации «Матч ТВ», 27-летний нападающий петербургского клуба не приехал на матч 12‑го тура Мир РПЛ в Воронеж из‑за легкого недомогания.
Тренеры решили не рисковать здоровьем игрока и оставили его дома.
Сергеев забил 4 гола и отдал 3 результативных паса в 10 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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