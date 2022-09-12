Сергеев о 8:0 с «Оренбургом»: «А почему «Зениту» должно быть стыдно?»

Нападающий Иван Сергеев высказался о разгромной победе «Зенита» над «Оренбургом» (8:0).

– Приятно приложить ногу к самой крупной победе «Зенита» в чемпионатах страны?

– Конечно. Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков «Зенита» с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд.

– Вы забили второй гол в этой встрече на 17‑й минуте.

– Хорошая была комбинация. Вендел покатил на Далера Кузяева, а тот прострелил, после чего мне оставалось только замкнуть. Но в целом было приятно, что забили быстрые голы. И что я тоже поучаствовал в этой феерии.

– В комментариях к матчу уже можно прочитать: не стыдно ли «Зениту» с таким счетом обыгрывать «Оренбург»?

– А почему нам должно быть стыдно? Мы играем в футбол ради наших болельщиков, ради родных и близких. Сегодня мы всех их порадовали.

– «Оренбург» удивил тем, что не стал закрываться?

– Мы готовились к такой игре. Ну счет – как сложилось, так сложилось, – сказал форвард после матча 9-го тура Мир РПЛ.

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