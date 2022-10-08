Тедеско может возглавить «Саутгемптон». Другой кандидат – ассистент Гвардиолы Мареска

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Доменико Тедеско может возглавить клуб АПЛ.

По информации Daily Mail, «Саутгемптон» рассматривает бывшего главного тренера «Спартака» и «Рб Лейпциг» на случай, если будет принято решение об увольнении Ральфа Хазенхюттля.

Другой кандидат на замену австрийцу – ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» итальянец Энцо Мареска.

«Саутгемптон» набрал 7 очков в 8 матчах Премьер-лиги и занимает 16-е место в таблице.

«Лейпциг» справедливо уволил Тедеско? Игра реально испортилась? Его еще позовут в серьезный клуб?

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