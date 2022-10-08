может возглавить клуб .

По информации Daily Mail, рассматривает бывшего главного тренера «Спартака» и «Рб Лейпциг» на случай, если будет принято решение об увольнении .

Другой кандидат на замену австрийцу – ассистент Пепа Гвардиолы в итальянец Энцо Мареска.

«Саутгемптон» набрал 7 очков в 8 матчах Премьер-лиги и занимает 16-е место в таблице.

«Лейпциг» справедливо уволил Тедеско? Игра реально испортилась? Его еще позовут в серьезный клуб?