«Благодаря Доменико и чуду Кубок наконец-то наш. Спасибо, Тедеско». Фанаты «Лейпцига» поблагодарили экс-тренера за трофей

Болельщики «Лейпцига» поблагодарили за победу в Кубке Германии.

36-летний специалист был уволен с поста главного тренера немецкой команды 7 сентября – после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов (1:4). Его сменил .

На матче с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре Бундеслиги (3:0) фанаты «Лейпцига» вывесили баннер с надписью «Благодаря Доменико и чуду наконец-то наш. Спасибо, Тедеско».

«Красные быки» стали победителями розыгрыша Кубка Германии-2022, в финале обыграв «Фрайбург» (1:1, пен. 4:2). Это первая победа клуба в этом турнире, до этого дважды проигрывал в финалах.