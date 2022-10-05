Месси забил 22-й гол из-за пределов штрафной в ЛЧ и сравнялся с Роналду по этому показателю

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Лионель Месси забил 22-й гол из-за пределов штрафной площади в Лиге чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» отличился в матче с «Бенфикой» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). 

Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей ударами из-за пределов с штрафной. Португалец забил 12 мячей со штрафных и 10 раз отличился с игры, а на счету аргентинца 5 голов со штрафных и 17 – с игры.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «ПСЖ». 

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