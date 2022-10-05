забил 22-й гол из-за пределов штрафной площади в чемпионов.

Нападающий отличился в матче с «Бенфикой» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).

Месси сравнялся с по количеству забитых мячей ударами из-за пределов с штрафной. Португалец забил 12 мячей со штрафных и 10 раз отличился с игры, а на счету аргентинца 5 голов со штрафных и 17 – с игры.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «ПСЖ».