Джейми Каррагер: «Мбаппе или Холанд» – новая версия «Месси или Роналду». Эрлинг уже в головах защитников, способы его остановить обсуждают на тренировках по всей стране»

Бывший защитник «Ливерпуля» похвалил форварда .

«Есть ощущение, что в случае с Холандом нет ничего невозможного. Он оформил хет-трик в дерби – это нечастое явление.

Есть ощущение, что от его приобретения выиграла вся Премьер-лига, а не только . Обычно мы сами выводим игроков на мировой уровень, а не подписываем. Но теперь мы взяли звезду.

Спор «Мбаппе или Холанд» – это новая версия спора «Месси или Роналду». Эрлинг на вершине. Мы можем увидеть такие статистические показатели, каких никогда не видели.

Но больше всего меня поражает его влияние на защитников. Теперь защитники по всей стране на тренировках будут обсуждать Холанда и способы его остановить. Он уже проник в их головы», – отметил Каррагер в эфире Sky Sports.