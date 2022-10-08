В «Барсе» обсуждают возвращение Месси, но вероятность перехода низкая. У клуба есть задолженность перед Лео по зарплате (ESPN)

по-прежнему намерена вернуть форварда «ПСЖ» .

В руководстве каталонского клуба обсуждают возвращение 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода низкая, сообщает ESPN.

По данным источника, одна из причин – у «Барселоны» есть задолженность перед Месси по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.

Скорее всего, по окончании сезона нападающий активирует опцию продления контракта с на один год.

Летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме «2+1».