Ткаченко о бане УЕФА: «Для русского футбола он ужасный, нечестный, но не катастрофа. Катастрофой будет исключение из ФИФА – ну прямо ######»

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Агент Герман Ткаченко не считает бан УЕФА катастрофой русского футбола.

«Для русского футбола это бан ужасный, нечестный, но не катастрофа. Катастрофой будет исключение из ФИФА – ну прямо ###### (кошмар – прим.). Вот этого нельзя [допускать].

Что такое бан от ФИФА? Это возврат трех четвертых голосов. И все вот эти шавки мелкие, русофобские, ну которые просто вот сейчас сошедшие с ума, они могут за собой держать эту четверть, контрольный пакет, так сказать, – и нам никогда не вернуться.

А что это? Деградация технологий, невозможность трансферов, люди, которые играют в наших чемпионатах, не могут играть в других чемпионатах и так далее. Ну то есть это прямо больная, страшная [история]... И не дай Бог вот этот сценарий... 

Поэтому футбол, я надеюсь, не остановится. Потом что футбол – это еще некий образ того, что общество живо, какая-то такая гавань ухода от проблем с выбросом положительных эмоций», – сказал Ткаченко в «Коммент.Шоу».

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