Ткаченко о бане клубов РПЛ в еврокубках: «Это надолго – 5-6 лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий»

предположил, сколько лет продлится отстранение России от турниров .

– Новости в отношении российского футбола в последние три месяца по большей части грустные.

– Если вы про бан наших клубов в еврокубках, то думаю, что это надолго – пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга.

Мы же видим их отношение. Они говорят: «Мы санкции не отменим, даже если пушки прекратят палить».

– Пять лет? Вы такой пессимист?

– Ну хорошо – будет три года отстранения. Все равно много.

Больше всего меня забавляет, что сейчас все живут с ложной надеждой, что на следующий год мы опять будем играть в еврокубках. Удивляет, что сейчас практически никто не берет молодых футболистов ни в , ни даже в , потому что все хотят выйти наверх как можно скорее.

Сейчас нужно не просто говорить – кричать: «Ребята, мы не будем в еврокубках, давайте эту паузу воспримем как паузу возможностей!» Любой кризис – время возможностей.

Пусть наши ребята играют больше, пусть они станут сильнее. И, возможно, к моменту снятия санкций у нас подрастет какая-то масса конкурентоспособных футболистов, – сказал руководитель агентства Prosports Management.