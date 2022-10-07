Кукуляк о словах Слуцкого «судьи – обслуживающий персонал»: «Он сказал, не особо подумав. Как без нас не будет футбола, так и без игроков»

Арбитр Евгений Кукуляк не согласен со словами тренера Леонида Слуцкого про судей.

В апреле 2021 года Слуцкий, критикуя судейство в России, высказал мысль, что «судьи – это обслуживающий персонал» в футболе.

«Думаю, Леонид Викторович сказал это, не особо подумав. В плане работы мы такие же, как футболисты. Как без судей не будет футбола, так и без футболистов никому не будет нужна наша работа. Мы все друг друга дополняем, делаем один продукт. От того, насколько он качественным получится, выиграет весь российский футбол.

Второй момент – судьи не настолько серьезно относятся к словам. Знаем свою роль на поле – она должна быть и не слишком яркой, но и в определенных моментах необходимо выходить на первый план, не пускать все на самотек.

На самом деле это, может, не очень заметно, но большинство футболистов уважительно относятся к судьям. Могут, пробегая мимо, бросить: «Товарищ судья, извините, виноват». Так что никто ни на кого не обижается», – сказал Кукуляк.