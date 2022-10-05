Мостовой о Слуцком: «Совести нет, наверное. Любой нормальный тренер сказал бы: «Извините, я обосрался»

предположил, что у Леонида Слуцкого нет совести.

«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Волге» (1:2) в матче 1/32 финала.

«Тут даже комментировать нечего. Мое мнение многим не нравится, когда я говорил про Слуцкого. Причем говорил давно.

Сейчас будут говорить не только про «Рубин», но и конкретно про Слуцкого. Я про Слуцкого говорил еще больше пяти лет назад, когда у него было совмещение постов тренера сборной и тренера ЦСКА.

Потом он пошел по командам и его везде выгоняли. У «Рубина» в прошлом сезоне было ужасное состояние и результаты. С таким бюджетом хорошего европейского клуба опустить команду в Первую лигу. Сейчас вот вылетели из Кубка.

Что тут говорить. Не думаю, что мы увидим увольнение в ближайшее время. Наверное, тут совести нет.

Любой бы нормальный тренер сказал: «Извините, я обосрался». Но тут мы такого не видим. А некоторые вот тренеры просят больше времени. Но увольнение Слуцкого вряд ли случится», – сказал Мостовой.

«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким