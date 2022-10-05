Мостовой о Слуцком: «Совести нет, наверное. Любой нормальный тренер сказал бы: «Извините, я обосрался»
Александр Мостовой предположил, что у Леонида Слуцкого нет совести.
«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Волге» (1:2) в матче 1/32 финала.
«Тут даже комментировать нечего. Мое мнение многим не нравится, когда я говорил про Слуцкого. Причем говорил давно.
Сейчас будут говорить не только про «Рубин», но и конкретно про Слуцкого. Я про Слуцкого говорил еще больше пяти лет назад, когда у него было совмещение постов тренера сборной и тренера ЦСКА.
Потом он пошел по командам и его везде выгоняли. У «Рубина» в прошлом сезоне было ужасное состояние и результаты. С таким бюджетом хорошего европейского клуба опустить команду в Первую лигу. Сейчас вот вылетели из Кубка.
Что тут говорить. Не думаю, что мы увидим увольнение в ближайшее время. Наверное, тут совести нет.
Любой бы нормальный тренер сказал: «Извините, я обосрался». Но тут мы такого не видим. А некоторые вот тренеры просят больше времени. Но увольнение Слуцкого вряд ли случится», – сказал Мостовой.
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