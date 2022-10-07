Агент о Бакаеве: «Он уже усилил «Зенит». Когда в команду приходит игрок такого уровня, он ее априори усиливает»
Зелимхан Бакаев уже усилил «Зенит».
Такое мнение высказал Кахор Муминов, сотрудник агентства ProSports Management, ведущего дела Бакаева.
– Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?
– Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...
– А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?
– Да он уже усилил.
– Поясните, пожалуйста.
– Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.
– Разве Бакаев сильнее Мостового?
– Не нужно играть в игрушки – сильнее, слабее...
Мостовой – один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените». Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент – Зелимхан Бакаев, – сказал Муминов.
В 9 матчах нынешнего сезона РПЛ Бакаев забил 1 гол. Его статистика – здесь.
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