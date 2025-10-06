  • Спортс
  • Воспитанник «МЮ» Митчелл: «Жизнь футболиста не так уж гламурна. Врачу гарантированы 2-3 тысячи фунтов в неделю до 65 лет. У нас контракты на пару лет, 45% налог, 5% агенту, и выходит половина суммы»
11

Воспитанник «МЮ» Митчелл: «Жизнь футболиста не так уж гламурна. Врачу гарантированы 2-3 тысячи фунтов в неделю до 65 лет. У нас контракты на пару лет, 45% налог, 5% агенту, и выходит половина суммы»

Воспитанник «МЮ» Деметри Митчелл сравнил заработки футболистов и врачей.

«Финансовое положение футболистов сильно отличается от того, что большинство людей себе представляют. Люди считают, что футболистам так хорошо платят, и нам всем очень повезло. Но есть большая разница между профессиональным футболистом, зарабатывающим две-три тысячи фунтов в неделю, и врачом, зарабатывающим те же две-три тысячи в неделю.

Разница в том, что врачу гарантирована [эта сумма] практически до 65 лет, в то время как игроки в Английской футбольной лиге (EFL), в Лиге 1 и ниже, работают по годичным или двухлетним контрактам.

Допустим, вы получаете три тысячи фунтов в неделю, платите налог в размере 45%, затем отдаете комиссию агенту 5%. Вы видите только половину суммы, так что получаете 1 500 фунтов в неделю. Не поймите меня неправильно, это неплохие деньги, но когда у вас есть ипотека и машина, а ваша жена не может работать, потому что живет далеко от Манчестера, ваши расходы очень высоки.

И когда контракт заканчивается, а расходы составляют четыре тысячи в месяц, вы оказываетесь в довольно затруднительном положении. Нужно быть осторожным с деньгами и тратами.

Это все не так прибыльно и гламурно, как кажется. Нужно думать о жизни после футбола. Это не карьера, которой ты будешь заниматься в 65 лет, а карьера, которая гарантированно займет следующие два года, если у тебя двухлетний контракт», – рассказал 28-летний Митчелл, играющий за «Лейтон Ориент» из 3-го английского дивизиона, в подкасте From My Left.

Воспитанник «МЮ» Митчелл с ChatGPT подписал контракт с «Лейтон Ориент»: «Это мой лучший агент. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего 15 фунтов в месяц»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
logoДеметри Митчелл
logoпремьер-лига Англия
агенты
logoД3 Англия
logoЛейтон Ориент
logoМанчестер Юнайтед
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
11сегодня, 17:59
