Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»

Игорь Федотов раскритиковал назначение пенальти в ворота «Локомотива».

Железнодорожники забили «Динамо» (5:3) с точки на 43-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ .

«Единственная игра, где с ВАР что-то пошло не так. На 10-й минуте Левников не показал желтую Рубенсу за грубую игру. На 24-й арбитры правильно засчитали гол в ворота «Локомотива » – мяч пересек линию ворот.

Пенальти в пользу «Локомотива» – ключевой момент, потому что счет был 2:1 в пользу «Динамо ». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов .

Решение Левникова просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за толчка в поясницу.

Это грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку – зачем это все? Не нужно было вмешиваться Иванову – это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него», – отметил экс-рефери.