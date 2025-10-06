  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»
8

Экс-судья Федотов о пенальти «Локомотива»: «Решение Левникова просто необъяснимое, грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2»

Игорь Федотов раскритиковал назначение пенальти в ворота «Локомотива».

Железнодорожники забили «Динамо» (5:3) с точки на 43-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ.

«Единственная игра, где с ВАР что-то пошло не так. На 10-й минуте Левников не показал желтую Рубенсу за грубую игру. На 24-й арбитры правильно засчитали гол в ворота «Локомотива» – мяч пересек линию ворот.

Пенальти в пользу «Локомотива» – ключевой момент, потому что счет был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов.

Решение Левникова просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за толчка в поясницу.

Это грубейшая ошибка, после которой счет стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку – зачем это все? Не нужно было вмешиваться Иванову – это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него», – отметил экс-рефери.

Как вам дерби?14150 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
Рубенс
видеоповторы
logoСергей Сергеевич Иванов
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Руденко 1999
Игорь Федотов
logoЧемпионат.com
logoКирилл Левников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Быстров об игре Соболева: «Мне противно смотреть, не нравится, когда человек ходит пешком. Я бы на Шилова лучше смотрел»
626 минут назад
Депутат Андерсон о словах Невилла про флаги: «Просто заткнись. Мужчины среднего возраста, о которых ты говоришь, – те же самые мужчины, которые платили тебе зарплату»
1132 минуты назад
Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»
40сегодня, 18:59
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме
20сегодня, 18:49
Мостовой про «Динамо»: «Почему Карпину надо время давать? Личке никто не дал, хотя он чуть первое место не занял. Мне дайте тогда тоже лет пять и большой контракт»
42сегодня, 18:43
«Бавария» связалась с Гехи. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» тоже работают над трансфером защитника «Кристал Пэлас»
28сегодня, 18:42
Алан Ширер: «Холанд – зверь. Я не вижу у него слабостей – он быстрый, сильный, много забивает, хорош наверху, играет за блестящую команду»
14сегодня, 18:34
Sky не накажет Невилла за слова о флагах и «злых белых мужчинах среднего возраста», несмотря на свои правила и угрожающих отменить подписку зрителей
31сегодня, 18:32
Тимур Гурцкая: «Пруцев будет в ЦСКА уже зимой с большой вероятностью, договорились с его агентами. Есть условная небольшая сумма отступных, и его просто выкупят»
34сегодня, 18:18
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Матч-директор ФИФА: «Израиль перешел все границы, но позиция ФИФА сегодня зависит от США, Инфантино старается дружить с Трампом. Политики контролируют футбол»
511 минут назад
Гурцкая о ничьей «Зенита» с «Акроном»: «Лишнее доказательство, что Семак не управляет командой и не в форме. Такие ошибки допускать нельзя. Отсутствие основного состава – проблема»
14 минут назад
Мостовой про Станковича: «Удивлюсь, если его уберут. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал, все – богатые, довольные и здоровые»
618 минут назад
Павел Погребняк: «ЦСКА впечатляет, это однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить»
219 минут назад
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале
541 минуту назад
Воспитанник «МЮ» Митчелл: «Жизнь футболиста не так уж гламурна. Врачу гарантированы 2-3 тысячи фунтов в неделю до 65 лет. У нас контракты на пару лет, 45% налог, 5% агенту, и выходит половина суммы»
1155 минут назад
Игорь Шалимов: «Лучше сидеть дома, чем возглавить «Оренбург»? Я не тот, кто скажет: «Не пойду туда, там тяжелая ситуация и ловить нечего». Не буду отказываться от предложения из РПЛ»
757 минут назад
У Сане возник конфликт с фанатом «Баварии», кричавшим ему «Гала» – дерьмо» на Октоберфесте. Лероя толкнули, вмешалась охрана
1сегодня, 19:10
Первая лига. «Урал» пропустил 5 голов от «КАМАЗа», «Челябинск» сыграл вничью с «Енисеем»
54сегодня, 18:25
Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»
3сегодня, 18:20