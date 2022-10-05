Караваев о сборной: «Мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны Киргизию 6:0 разрывать»

Игрок сборной России Вячеслав Караваев высказался о товарищеской игре с (2:1).

– провела первый матч после долгого перерыва. Это было важно сейчас?

– Очень важно! Да, это товарищеский матч, но пришел полный стадион. Гимны, болельщики, ажиотаж – реально чувствовалось, что это игра за сборную. Если бы мы провели матч на базе с какой-то командой – было бы не то.

– Капитан сборной Киргизии Кичин сказал, что такой сборной России на ЧМ ничего бы не светило. Что ответишь ему?

– Сказал и сказал. Это его мнение – окей. Мы же не будем ему отвечать о перспективах сборной Киргизии.

– Уровень сборной реально упал?

– Прежде всего на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать, – сказал защитник .

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах