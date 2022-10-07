Промес о том, что его связка с Соболевым – лучшая в РПЛ: «Время покажет. Александр очень полезен для «Спартака», много забивает, набрал шикарную форму»

Теги Спартак премьер-лига Россия Леонид Трахтенберг Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Хавбек «Спартака» Квинси Промес оценил свою связку с Александром Соболевым.

– Соболев и Промес, на мой взгляд, – сильнейший тандем нападения в РПЛ.

– Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами.

Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень, – сказал Промес в беседе с Леонидом Трахтенбергом.

У Промеса 9 голов и 4 паса в 11 матчах Мир РПЛ. На счету Соболева 4 мяча и 4 передачи за 10 игр.

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