Промес о 3:0 с «Зенитом»: «У «Спартака» был особенный настрой, наконец барьер преодолен. У нас будет шанс это повторить»
Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.
«На кубковую игру с «Зенитом» настрой был особенный, ведь мы очень давно не обыгрывали этого соперника. Наконец этот барьер преодолен.
Яркая победа со счетом 3:0 получилась заслуженной. Игра с «Зенитом» – это нечто особенное. Жаль, что мы встречались не в чемпионате, но у нас еще будет шанс это повторить», – сказал Промес.
Комментарии