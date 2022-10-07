Промес о 3:0 с «Зенитом»: «У «Спартака» был особенный настрой, наконец барьер преодолен. У нас будет шанс это повторить»

Хавбек высказался о победе над (3:0) в Фонбет Кубке России.

«На кубковую игру с «Зенитом» настрой был особенный, ведь мы очень давно не обыгрывали этого соперника. Наконец этот барьер преодолен.

Яркая победа со счетом 3:0 получилась заслуженной. Игра с «Зенитом» – это нечто особенное. Жаль, что мы встречались не в чемпионате, но у нас еще будет шанс это повторить», – сказал Промес.